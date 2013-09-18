Россия откажется от идеи перейти на равнодоходность цен на газ

Минэкономразвития РФ разработало и внесло в правительство концепцию механизма по регулированию тарифов, предусматривающую отказ от перехода на равнодоходность поставок газа на внутренний и внешний рынки, сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на "правительственном часе" в Госдуме, передает ПРАЙМ.

"Мы уходим от концепции равнодоходности сейчас. Я думаю, что в свое время, может быть, это была правильная ориентация для того, что бы иметь базу ценообразования общую для поставок на экспорт и для внутреннего рынка, а сейчас мы вынуждены от нее уходить", - сказал Улюкаев.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев в июне заявил, что считает необязательной для России равнодоходность поставок энергоносителей на внутренний и внешний рынки, предложил проработать возможность отказа от таких планов.

"Мы внесли в правительство контрциклический механизм по регулированию тарифов в области газоснабжения, ж/д перевозок и энергоснабжения. Надеюсь, он будет поддержан", - сказал глава Минэкономразвития. Министр пояснил, что механизм предусматривает понижение тарифов в случае замедления экономического роста. "На стадии, когда есть трудности с экономическим ростом будут применяться понижающие коэффициенты к максимальному уровню индексации тарифов, который определен президентом как уровень инфляции предыдущего года", - сказал он.

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