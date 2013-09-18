Украина за 8 месяцев импортировала нефтепродуктов на 4 млрд долл.

Украина в январе-августе 2013 года импортировала 4,04 млн тонн нефтепродуктов на сумму 3,951 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, крупнейшими поставщиками нефтепродуктов в Украину за 8 месяцев 2013 года стали Беларусь - 1,595 млрд долл., Литва — 0,415 млрд долл., Израиль — 0,128 млрд долл.

Остановился импорт нефтепродуктов с территории Российской Федерации и Польши. В тоже время начались поставки топлива из Греции, Болгарии, Бельгии.

Как сообщал УНИАН, эксперты рынка нефтепродуктов прогнозируют, что цены на бензин в Украине в сентябре-октябре 2013 года могут повыситься на 20-30 копеек за литр из-за существенного снижения объемов поставок топлива вследствие внеплановой остановки в начале августа крупнейшего поставщика нефтепродуктов — Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь).

Также эксперты не исключают рост розничных цены на высокооктановый бензин на украинских АЗС из-за конфликта в Сирии, который спровоцировал рост стоимости нефти на мировом рынке. Так, цена нефтяной корзины ОПЕК, организации объединяющей страны, на долю которых приходится около 67% мировых разведанных запасов нефти, 29 августа достигла максимального за последние 6 месяцев значения — 112,8 долл. за баррель.

В тоже время министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует отсутствие дефицита нефтепродуктов на рынке Украины на протяжении сентября-октября текущего года, а также стабильные цены на топливо в розничных сетях АЗС.