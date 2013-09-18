"Газпром" по решению суда вернул немецкой компании RWE 1,5 млрд долл.

Российский "Газпром" вернул немецкой энергокомпании RWE 1,5 млрд долл. авансовых платежей за период с мая 2010 года по май 2013 года, сообщили в торговом подразделении экспортной монополии - "Газпромэкспорте".

В меморандуме к выпуску евроблигаций Газпрома говорится, что Международный арбитражный суд в Париже летом 2013 года обязал "Газпром" выплатить 1,5 млрд долл. Глава "Газпромэкспорта" Александр Медведев в июне говорил, что "Газпром" скорректирует цены для немецкой RWE с мая 2010 года по май 2013 года. RWE требовала отменить право "Газпрома" штрафовать ее по условиям "бери или плати" и оспаривала уровень цены на газ, передает Reuters.

Суд принял решение о возмещении платежей для RWE с мая 2010 года по май 2013 года и изменении формулы цены путем включения в нее рыночной индексации, которая, в соответствии с решением суда, должна отражать релевантные условия газового рынка с момента пересмотра цены в мае 2010 года, сообщила после арбитража немецкая компания.

Экономические проблемы Еврозоны, переход на более дешевые источники энергии, включая возобновляемые, заставили "Газпром" пойти на уступки европейским клиентам и снизить цены в 2012 году. Для этого монополисту потребовалось возвращать авансы потребителям в ЕС, что стало одной из причин для снижения чистой прибыли концерна по международным стандартам на 9,2% за 2012 год.

Газпром в прошлом году уже вернул 102,7 млрд руб. клиентам, которые продолжают настаивать на снижении стоимости газа из РФ.

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