Украина и НАТО подписали соглашение о перезахоронении радиоактивных отходов

Брюссель. Украина и НАТО подписали Имплементационное соглашение о безопасном перезахоронении радиоактивных отходов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, церемония подписания состоялась 18 сентября в штаб-квартире НАТО при участии министра экологии и природных ресурсов Украины Олега Проскурякова.

Имплементационное соглашение между Кабинетом министров Украины и НАТО по поддержке перезахоронения радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР в Украине, должно способствовать решению проблемы экологической реабилитации территорий Украины путем ликвидации хранилищ радиоактивных отходов, которые возникли еще во времена бывшего СССР вследствие повседневной военной деятельности в период между 1960 и 1990 годами и были оставлены законсервированными до последнего времени.

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Реализация проектов, которые будут выполняться в рамках Имплементационного соглашения, позволит изъять радиоактивные отходы из неприспособленных для этого хранилищ и перезахоронить их на специализированных предприятиях, а также провести реабилитацию территорий, на которых теперь расположены эти хранилища.

Как отметили в Миссии Украины при НАТО, это будет способствовать уменьшению негативного влияния радиоактивных отходов на окружающую среду и население, а также улучшению состояния радиационной безопасности в стране, в соответствии с нормами МАГАТЭ.

Все работы по перезахоронению радиоактивных отходов планируется осуществить за счет НАТО. С этой целью странами-членами Альянса был основан Трастовый фонд, в который постепенно будут привлекаться взносы стран-доноров проекта.

Ответственность за выполнение Имплементационного соглашения и управление проектами со стороны украинской стороны будет нести Министерство экологии и природных ресурсов Украины в лице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Имплементационное соглашение вступит в силу после его ратификации Верховной Радой Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным начальника пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Украины Таисии Калиниченко, стоимость проекта составляет 25 млн долларов.