Россия может запретить ввоз украинского угля - СМИ

Правкомиссия по ТЭК России 20 сентября рассмотрит вопрос о целесообразности импорта в Россию угля с высоким содержанием серы (более 1%) из-за негативных экологических последствий для населения на близких к генерирующим мощностям территориям, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Минэнерго.

Издание сообщает со ссылкой на проект постановления правительства, что мораторий планировалось ввести с 15 июля по 14 декабря 2013 года. Но из внутренней переписки аппарата правительства и Минэнерго, которая есть в распоряжении "Ведомостей", следует, что не все ведомства смогли вовремя согласовать свои позиции по этому вопросу: 25 июля таблица с разногласиями между Минэкономразвития и Минэнерго была направлена в Минюст.

Крупнейшие импортеры энергетического угля - это ТГК. По словам представителя "Газпром энергохолдинга" (контролирующий акционер крупнейшей тепловой генерирующей компании России ОГК-2 ), для своих предприятий в центральной России компания закупает уголь у украинской компании ДТЭК, содержание серы в котором "около 1%". Предприятия энергохолдинга импортируют 300 тысяч тонн угля из Украины.

Ограничение на ввоз в Россию угля с содержанием серы больше 1% в мае этого года инициировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. На подобные действия ему пришлось пойти, чтобы защитить российских производителей угля от украинских поставок. Украинский уголь был на 10% дешевле российского.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

Кроме того, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом во время саммита «Восточного партнерства» в ноябре, осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики.

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