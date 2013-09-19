"Газпром" арендовал у чешской MND строящееся газохранилище за 290 млн евро

Компания MND чешского миллиардера Карла Комарека сдала в аренду "Газпрому" строящееся в Южной Моравии газохранилище на 15 лет за 290 миллионов евро, передает РИА "Новости" со ссылкой на чешскую газету Hospodarske noviny.

Компания MND выиграла спор с Еврокомиссией и теперь не обязана проводить тендер на использование объемов газохранилища, а может сдать газохранилище в долговременную аренду. Как отмечает издание, "Газпром" в течение 15 лет сможет использовать 90% объема хранилища в Дамборжицах, которое должно быть сдано в эксплуатацию в 2016 году.

По информации газеты Hospodarske noviny, до сих пор такого разрешения в европейских странах не предоставлялось никому.

Объем газохранилища в Южной Моравии составляет 448 миллионов кубометров. "Газпром" зарезервировал для себя 403 миллиона кубометров, отмечает газета Hospodarske noviny.

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