Цена нефти растет на фоне решения Федрезерва США не менять параметры монетарного курса

На мировых торгах в четверг, 19 сентября, цены на нефть растут на фоне решения Федрезерва США не менять параметры монетарного курса.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже увеличилась на 0,27% - до 110,90 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,58% и составила 108,70 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как отмечают аналитики, повышение котировок связано с двумя факторами. Прежде всего, фундаментальные показатели американской экономики говорят о высоком спросе, а также после решений ФРС улучшились прогнозы для инвестиций в сырье.

Комитет по открытым рынкам Федрезерва сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% и объем программы QEIII в 85 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, 22 июня т.г. Федеральная резервная система США приняла решение о постепенном сворачивании программы количественного смягчения (QE) в стране, что вернуло негатив на мировые рынки. Процесс сворачивания должен был начаться, как только добавится позитива на рынке труда. За последний год уровень безработицы в США упал с момента запуска QEIII до 7,3% с 8,1%.