"Роснефть" увеличила новый состав правления до 13 человек

Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" утвердил новый состав правления, а также корректировку бизнес-плана на 2013 год с учетом покупки ТНК-ВР и "Итеры", сообщает ПРАЙМ со ссылкой на крупнейшую нефтяную компанию России.

В соответствии с уставом компании и положением "О коллегиальном исполнительном органе ОАО "НК "Роснефть" совет директоров утвердил состав правления компании в количестве 13 членов (ранее 11 человек). Совет принял решение о досрочном прекращении полномочий члена правления Эдуарда Худайнатова в связи с прекращением трудовых отношений.

Новыми членами правления назначены: первый вице-президент Эрик Морис Лирон, вице-президент по экономике и финансам Святослав Славинский и вице-президент - руководитель аппарата президента ОАО "НК "Роснефть" Рашид Шарипов. Заместителем председателя правления ОАО "НК "Роснефть" назначен Шарипов. Совет директоров также дал согласие на совмещение членами правления компании должностей в органах управления других организаций.

Совет принял к сведению информацию об итогах выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НК "Роснефть" за первое полугодие 2013 года, утвердил корректировку ключевых показателей бизнес-плана компании на 2013 год с учетом консолидации показателей приобретенных активов и актуализации бизнес-проекта ООО "РН-Туапсинский НПЗ", а также одобрил ряд сделок с заинтересованностью.

Решением совета внесены изменения в положение о порядке расчета и выплат вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ОАО "НК "Роснефть" в части авансирования расходов членов совета директоров, связанных с осуществлением ими своих функций.

"Роснефть" в марте консолидировала 100% ТНК-ВР, выкупив ее акции у британской ВР и российского консорциума AAR. В результате сделки "Роснефть" стала крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компанией. В начале июля 2013 года "Роснефть" консолидировала 100% ООО "НГК "Итера", выкупив оставшиеся 49% у Itera Holdings Limited за 2,9 миллиарда долларов.