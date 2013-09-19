Украинская Sadovaya Group допустила дефолт по кредиту ЕБРР

Варшава. Украинская угледобывающая компания Sadovaya Group из-за сложного финансового состояния, вызванного отсутствием продаж вследствие слабого спроса и низких цен 13 сентября не выплатила проценты по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), допустив тем самым технический дефолт.

Согласно отчету компании, которым располагает УНИАН, компания также прекратила процентные выплаты по другим кредитам и ищет стратегического инвестора, который бы помог улучшить ситуацию в компании.

Согласно отчету, Sadovaya Group завершила первое полугодие с чистым убытком 7,6 млн долл. в сравнении с 2,8 млн чистой прибыли за первые шесть месяцев прошлого года.

Выручка компании упала в 32,5 раза - до 0,84 млн долл.

Компания отметила, что ведет переговоры с ЕБРР о реструктуризации своей задолженности.

"Несмотря на все проблемы, мы можем контролировать ситуацию: мы содержим шахты в рабочем состоянии и содержим необходимое количество сотрудников, ведем переговоры с кредиторами о реструктуризации выплаты долгов. Но мы понимаем, что без финансовых ресурсов в долгосрочной перспективе мы не сможем удержать ситуацию", - отметил в обращении к инвесторам крупнейший акционер и соучредитель компании Александр Толстоухов.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Sadovaya Group сообщила о приостановке добычи угля на шахте "Садовая" и переводе шахты "Рассвет-1" на работу в ремонтном режиме из-за слабого спроса на добываемое топливо.

Тогда это сообщение обрушило котировки компании на Варшавской фондовой бирже на более чем 40%.

Справка УНИАН. Sadovaya Group, главными активами которой являются две шахты на Донбассе, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в декабре 2010 года. На последнем закрытии польского рынка бумаги компании стоили всего 1,14 злотых в сравнении с 10,44 в первый день торгов.

По последним данным, 75% акций компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.