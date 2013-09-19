ВЕТЭК создал компанию для торговли нефтепродуктами

Группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, создала торговый дом для торговли нефтепродуктами на рынке Украины, говорится в сообщении компании.

«Торговый дом будет единым официальным представителем ВЕТЭК на украинском рынке, осуществляющим торговлю нефтепродуктами, в том числе, произведенными Одесским НПЗ», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесский морской торговый порт 12 сентября прибыл первый танкер с нефтью для Одесского нефтеперерабатывающего завода.

По сообщению главной диспетчерской администрации Одесского морского порта, танкер INTISAR прибыл из Новороссийска. На борту – 79,9 тыс. тонн нефти.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Одесский НПЗ начнет переработку нефти на полную мощность в IV кв. 2013 г.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).