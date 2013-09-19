Финансирование программы повышения безопасности АЭС Украины увеличили на 35%

Кабинет министров увеличил объем финансирования комплексной программы повышения безопасности украинских атомных электростанций, рассчитанной до 2017 года, на 34,5% - до 16,751 млрд грн с 12,453 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 4 сентября текущего года.

Согласно документу, источниками финансирования данной программы являются кредитные средства, предоставленные Европейским банком реконструкции и развития и Евроатомом в размере 6 млрд грн, а также собственные средства госкомпании «Энергоатом», оператора всех действующих АЭС Украины, в размере 10,751 млрд грн.

Также в документе отмечается, что финансирование программы на 2013 год составляет 3,124 млрд грн, из которых 2,965 млрд грн - собственные средства «Энергоатома», который в свою очередь 726,7 млн грн получит за счет тарифа на электроэнергию и тепло, вырабатываемые атомными электростанциями.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение «Энергоатомом» займов в размере 600 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

После аварии на японской АЭС «Фукусима-Даичи» Украина взяла на себя дополнительные обязательства по повышению безопасности на своих АЭС.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.