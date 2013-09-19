Польский аналитик назвал ожидаемым дефолт Sadovaya Group по кредиту ЕБРР

Варшава. Аналитик инвестиционного отделения польского банка BZ WBK Павел Пухальский назвал ожидаемым дефолт украинской угледобывающей компании Sadovaya Group, который компания допустила на прошлой неделе из-за сложной финансовой ситуации.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Польше в четверг, 19 сентября.

"Это не новость, которая могла бы нас удивить, а логическое последствие того, что компания с 2012 года перестала добывать и продавать уголь", - отметил он.

Собеседник агентства сказал, что украинские угледобывающие компании испытывают серьезные трудности с продажей добываемого ими топлива из-за падения цен и ограниченного рынка покупателей - практически только внутри страны.

Аналитик высказал мнение, что эта новость существенно не повлияет на котировки компании на Варшавской бирже, заметив, что ее акции уже давно стоят почти на 90% дешевле, чем на дебюте.

Пухальский также скептически оценил шансы Sadovaya Group найти стратегического инвестора из-за сохраняющейся плохой конъюнктуры на рынке угля и малопривлекательных условий работы в Украине для иностранных инвесторов.

"Инвестиционный риск остается очень высоким в Украине, и поэтому не думаю, что за сообщениями о возможной покупке украинских активов польской угольной компанией JSW есть реальные действия", - сказал он, комментируя сообщения о том, что польская фирма ищет активы на украинском рынке.

Акции Sadovaya Group на Варшавской бирже за первые полчаса сегодняшних торгов подешевели на около 4,4% - до 1,09 злотых за штуку, но стоили дороже, чем исторический минимум, достигнутый в апреле текущего года на уровне 0,93 злотых за акцию (1USD=3,1 PLN).

Как сообщал УНИАН, 19 сентября стало известно о том, что Sadovaya Group допустила технический дефолт по кредиту ЕБРР, прекратила процентные выплаты по другим кредитам, а также ищет стратегического инвестора, который помог бы улучшить финансовую ситуацию компании.

Справка УНИАН. На конец июня текущего года задолженность Sadovaya Group составляла 41,8 млн долл., 33,1 млн долл. из которых был долгосрочный долг. По последним данным, ЕБРР является вторым крупнейшим кредитором компании после банка ОТП, которым компания должна 18 и 21,8 млн долл., соответственно.

Sadovaya Group оценивала все свои активы на конец текущего полугодия в 93,7 млн долл., а ее рыночная стоимость на Варшавской бирже составляла около 16 млн долл.