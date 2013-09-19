Проскуряков надеется, что ВР ратифицирует соглашение с НАТО о перезахоронении радиоактивных отходов

Брюссель. Министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков надеется, что Верховная Рада до ноября ратифицирует подписанное 18 сентября в Брюсселе Имплементационное соглашение с НАТО о перезахоронении радиоактивных отходов на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил 19 сентября в Брюсселе украинским журналистам.

«Сейчас все зависит от нас. Мяч на нашей стороне», - сказал он.

«На следующей неделе начнем процесс согласования с центральными органами власти. Уверен, что в октябре утвердим на заседании правительства, и передадим в Верховную Раду на ратификацию», - добавил Проскуряков.

Министр отметил, что, по предварительным оценкам, на неприспособленных к хранению 6 объектах в Украине хранится около тысячи кубометров радиоактивных отходов, оставшихся в наследство от военных программ Советского Союза.

Оценочная сумма реализации проекта перезахоронения в ценах 2011 года составляет 10-15 млн долл., которые будут собраны в организованном НАТО Трастовом фонде.

В то же время, министр отметил, что поскольку на сегодня отсутствует документация в отношении этих захоронений, то объем отходов может вырасти, а сумма, необходимая для их утилизации – возрасти до 25 млн долл.

Министр отметил, что работы по реализации перезахоронений могут начаться уже в 2014 году, если парламент сможет достаточно быстро ратифицировать соглашение.

На первом этапе предполагается начать работы по перезахоронению отходов на одном объекте – в районе пгт Кулиничи Житомирской области.

После окончания этих работ и получения положительной оценки иностранных инспекторов, работы будут продолжены на других 5 участках.

В целом, перезахоронение радиоактивных отходов планируется осуществить в течение 5 лет.

Проскуряков отметил, что все работы будут исполняться украинскими специалистами, а перезахоронение осуществляться на мощностях ГП «Радон», в том числе в хранилище «Вектор» в Чернобыльской зоне.

Министр также сообщил, что в Трастовом фонде уже есть 1 млн долл. Из этих средств, по словам Проскурякова, сразу после ратификации соглашения украинским парламентом, начнутся работы по оценке реальных объемов радиоактивных отходов, подлежащих перезахоронению.

Министр также отметил, что самым большим донором выступит Германия, а также США, Люксембург и Швейцария.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Украина и НАТО подписали Имплементационное соглашение о перезахоронении радиоактивных отходов, оставшихся в Украине от реализации военных программ Советского Союза.