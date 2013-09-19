«Укртрансгаз» за 8 месяцев сэкономил 78 млн грн

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, за январь-август 2013 года сэкономила 78 млн грн за счет использования электроприводных газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА), говорится в сообщении компании.

«За 8 месяцев текущего года ПАО «Укртрансгаз», за счет использования электроприводных газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА) сэкономило около 130 млн куб. м природного газа, стоимость которого составляет приблизительно 465 млн грн. В результате, на работу ЭГПА было потрачено 387 млн грн, таким образом, экономический эффект от их использования составил 78 млн грн», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» по итогам 2012 года сократил потребление газа для производственно-технологических нужд по сравнению с предыдущим годом на 37% - до 2,107 млрд куб. м.

На магистральных газопроводах «Укртрансгаза» 110 компрессорных цехов (КЦ) на 72-х компрессорных станциях, на которых установлено 702 газоперекачивающих агрегата широкого спектра единичной мощности – от 4 до 25 МВт, с различными типами приводных двигателей: газотурбинных – 448 единиц, 20 типов ГПА – 63%; электроприводных – 158 единиц, 4 типа ГПА – 23%; газомотокомпрессорных – 96 единиц, 3 типа ГПА – 14%.

Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.