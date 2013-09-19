Минрегион обещает начать отопительный сезон вовремя

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) обещает вовремя начать отопительный сезон в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на начальника Управления коммунальной теплоэнергетики ведомства Елену Малежик.

«К началу отопительного сезона (для заведений социальной сферы (детские садики, школы, больницы) – с 1 октября, другие заведения и жилищный фонд – с 15 октября) отрасль будет готова стопроцентно», - цитирует Малежик пресс-служба Минрегиона.

По ее словам, по состоянию на первую декаду сентября готовность отрасли жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период составила 97% при плановом показателе на этот период 90%.

При этом в областях уже завершена техническая подготовка к отапливаемому периоду детских садов и школ. В общем подготовлено 19,5 тыс. школ и 14 тыс. садов. Готовность жилищного фонда составляет 96%. Из 205 тыс. жилых домов, включенных в план подготовки, подготовлено 197 тыс. Также подготовлено к работе в зимнее время 6,2 тыс. единиц специализированной техники (96%).

Кроме того, в ходе подготовки к отопительному периоду, в соответствии с графиком подготовлено 24 тыс. котельных (98%). При плане реконструкции 663 котельных, фактически отремонтировано 649 (98%). Заменено 1088 котлов (98%), капитально отремонтировано 993 котла (93%). Заменено 467 км тепловых сетей (98%). Подготовлено 5,5 тыс. центральных тепловых пунктов (95%).

Также отремонтировано 1,6 тыс. км водопроводных сетей (97%) и 610 км канализационных сетей (98%). Подготовлено: 2 тыс. водопроводных насосных станций (97%), 2,5 тыс. канализационных насосных станций (97%), 240 водопроводных очистительных сооружений (99%) и 824 канализационные очистительные сооружения (97%).

Как сообщал УНИАН, в конце августа глава Минрегиона Геннадий Темник заявил, что своевременное начало отопительного сезона напрямую зависит от состояния расчетов предприятий теплокоммунэнерго за потребленный природный газ. Тогда же министр поручил немедленно исправить ситуацию и обеспечить стопроцентные расчеты за использованный природный газ за исключением разницы в тарифах.

Ранее «Нафтогаз Украины» предупреждал о возможном срыве подготовки к отопительному сезону из-за долгов предприятий теплокоммунэнерно.