Чернобыльская АЭС возобновляет консультации с главным конструктором своих реакторов

Чернобыльская атомная электростанция, впервые с момента аварии в 1986 году на четвертом энергоблоке, возобновляет консультации с генеральным конструктором реакторов типа РБМК - научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники им. Н.А. Доллежаля (НИКИЭТ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Русатом Оверсиз» со ссылкой на протокол перспективных научно-исследовательских и проектно-конструкторских инициатив подписанный 18 сентября в г. Славутич между НИКИЭТ и Чернобыльской АЭС.

Согласно сообщению, протокол включает в себя: подготовку концепций вывода из эксплуатации 1-го, 2-го и 3-го энергоблоков Чернобыльской АЭС, подготовку концепций по обращению с радиационными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), мониторинг и укрепление барьеров, предотвращающих распространение радиоактивных веществ.

«Надеюсь, что при поддержке НИКИЭТ Чернобыльская АЭС сможет решить задачу по проблеме обращения с топливо-содержащими материалами объекта «Укрытие» после ввода в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента» – цитирует пресс-служба слова директора Чернобыльской АЭС Игоря Грамоткина.

Как сообщает пресс-служба, в Славутиче представители НИКИЭТ провели презентацию современных технологий и конструкторских достижений института.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам директора Чернобыльской АЭС Игоря Грамоткина, поддержка безопасного состояния площадки Чернобыльской АЭС и проведение работ по снятию с эксплуатации энергоблоков станции госбюджету ежегодно обходится в 50 млн евро.

Предприятие «Новарка» аккредитовано в Украине для выполнения проекта строительства нового укрытия для Чернобыльского фонда «Укрытие». Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. После этого начнется демонтаж нестабильных конструкций и извлечение топливосодержащих масс из объекта «Укрытие». Эту работу планируется завершить до 2023 года.

Справка УНИАН. ОАО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля» (НИКИЭТ) входит в состав ОАО «Атомэнергопром», объединяющего гражданские активы российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». НИКИЭТ основан в 1952 г. и является одной из ведущей научных организаций «Росатома». Основное направление деятельности института – конструирование ядерных реакторных установок для нужд энергетики, военно-морского флота, космической отрасли и управление их жизненным циклом (в том числе – выводом из эксплуатации). НИКИЭТ является Генеральным конструктором реакторов типа РБМК, использовавшихся на ЧАЭС.

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