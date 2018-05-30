Россия в торговую войну подбросила угля

Россия активировала атаку на украинский крупный бизнес. Ставка делается на то, что он сможет оказать влияние на власть Украины в плане отказа от евроинтеграции. Вслед за «шоколадной» войной против Roshen европейски настроенного Петра Порошенко, Москва открыла новый фронт в отношении одного из основных игроков угольной отрасли Украины - ДТЭК, который принадлежит богатейшему человеку страны Ринату Ахметову. Если учесть, что Ахметов относится к кругу нынешней власти, то становится очевидным – действия Кремля, как бы он это не вуалировал, не что иное, как политическое давление, и с экономикой в этом деле связи мало.

Но экономическая подача «угольной» истории Россией выглядит следующим образом: 20 сентября спецкомиссия РФ рассмотрит вопрос о запрете поставок украинского угля. Озвученная причина – высокое содержание серы (более 1%), что может негативно отразиться на экологии. Кроме того, ограничение должно защитить российских угольщиков от натиска дешевой украинской продукции. Крупнейшие импортеры нашего угля в России - территориальные генерирующие компании. Самая мощная из них «Газпром энергохолдинг» для своих предприятий закупает у ДТЭК уголь в объеме 300 тысяч тонн.

«Угольный» мораторий изначально планировалось ввести с 15 июля, все сорвалось якобы «из-за внутренней переписки российских профильных ведомств». Но, скорее всего, реализовать задуманное «соседка» не смогла совсем по иной причине. В июле шли активные двухсторонние дискуссии по поводу предоставления Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. Планировался на конец июля и визит президента РФ Владимира Путина в Киев, правда, в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси (с начала третьего президентского срока Путин посетил Украину только два раза - в июле 2012-го и в июле 2013-го). Но основная тема переговоров двух глав государств, по мнению экспертов, сводилась именно к евразийской интеграции. Переговоры состоялись, но ничем конкретным они не закончились, дискуссия продолжилась. Поэтому и «замораживание» экспорта украинского угля отдвинулось во времени, пока Кремлю окончательно стало понятно, что Украина выбирает ЕС.

УНИАН обратился за разъяснением ситуации в ДТЭК, компания пообещала дать комментарий в ближайшее время. Положение дел пояснили эксперты.

Президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр Тодийчук считает, что запрет экспорта украинского угля – политический трюк. По его словам, в течение 20 лет существовала украинско-российская традиция – невыполнение позиций соглашений, в том числе, газовых, угольных, трубных, нефтяных. «Не очень качественный продукт по взаимному согласию шел и к нам, и в Россию. Сейчас, в преддверии подписания соглашения с ЕС, по всей вероятности, российские чиновники получили команду поставить на колени Украину – показать, что с такой продукцией она не сможет выйти на другие рынки. То есть, Кремль перешел к игре по правилам», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, с одной стороны, такие действия находятся в рамках закона, с другой – Украина тоже получает низкокачественные бензины, сталь, пищевую продукцию, технику, которые даже в некоторых постсоветских странах не допускаются на рынок. «Но такой метод шоковый терапии для Украины только на пользу. Это заставит пересмотреть технологии, контроль выпускаемой продукции. К примеру, «сырная» война. Ее пережили, но теперь наша «молочка», благодаря принятым мерам, способна выйти на любой рынок, а не только российский. В целом, если подняться над перечисленными локальными проблемами, то, перейдя под давлением России к выпуску продукции по строгим стандартам, мы сможем значительно расширить рынки сбыта, чего нет на сегодняшний день», - сказал Тодийчук.

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский также считает, что угольные претензии - очередное давление на Украину в преддверии подписания соглашения с ЕС. «То есть, основа такого шага со стороны РФ – сугубо политическая: вдруг Россия решила, что хорошо бы было иметь серы в угле меньше, чем до сих пор. Раньше все устраивало, а теперь нет», - сказал эксперт.

По его словам, для России объем поставок угля, которые хотят перекрыть, - незначительный, для ДТЭК – ощутимый, но не критический. «Наш уголь действительно дешевле внутрироссийского, но не более чем вьетнамский или австралийский, примерно, на 7-8%. А по качеству он практически одинаковый с российским. Поэтому в «угольном» решении Москвы нет экономических мотивов», - констатировал эксперт.

Тодийчук согласен, что потери наших угольщиков будут несущественными. «Действия Кремля, скорее, элементы воздействия на мозг, чем на экономику. Все зависит от того, какая придет зима. По прогнозам синоптиков, она будет аномально холодной. И если это случится, то в нашу топку пойдет любой уголь. Важно, насколько в Украине смогут продвинуться в замещении газа. К примеру, два блока Углегорской ТЭС, пережившей пожар, планируют запустить в ноябре, а это – крупнейший потребитель угля. То есть, уголь будет востребован и не произойдет большого воздействия от решения России на угольщиков Украины», - сказал эксперт.

По его мнению, сейчас Россией реализуется политика запугивания, но она больше отталкивает, чем сближает. «Со стороны интересов России, я бы не советовал применять такие методы. «Рубить концы» нельзя, нужно искать компромиссы. К примеру, если бы РФ снизила цену газа хотя бы на 100-150 долларов, ситуация сразу бы поменялась. Кстати, российские эксперты тоже недоумевают, кто советует Кремлю идти именно таким путем, логика не понятна. Кроме того, что торговый баланс Украины растет в пользу других стран, активизируется диверсификация поставок топлива, ничего иного не происходит. Причем Россия в этом процессе проигрывает. Стратегия двухсторонних отношений будет, конечно, пересмотрена после подписания Киевом соглашения с ЕС. Торговые войны тяжелы, но они имеют хорошую перспективу по повышению качества производства», - подытожил Тодийчук.

Стоит добавить, в тот день, когда Кабмин одобрил проект соглашения с ЕС (18 сентября), проводилось «закрытое» заседание Евразийской комиссии. На нем рассматривался вопрос торговых санкций в виду перспективы украинской евроинтеграции. И хотя все решения остались под семью замками, наметки, наверняка, уже сделаны. Таким образом, торговые войны с Россией неизбежны, но выйти из них Украина должна в новом качестве – торгового игрока высшего качества.

Нана Черная (УНИАН)