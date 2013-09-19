Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о корпоратизации «Укрэнерго»

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о корпоратизации Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под №3287.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2013 года Кабинет министров одобрил акционирование Национальной энергетической компании «Укрэнерго» с целью повышения кредитоспособности предприятия.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, корпоратизация «Укрэнерго» позволит предприятию стать кредитоспособным, а также создаст условия для привлечения инвестиций.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.