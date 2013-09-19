Парламент планирует предоставить госгарантии «Нафтогазу» на 11 млрд грн

Верховная Рада Украины намерена разрешить предоставление государственные гарантии Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

За законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2013 год проголосовали в первом чтении 232 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее представители Министерства энергетики и угольной промышленности на обсуждении проекта закона в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам бюджета отмечали, что объем запрашиваемых средств является на данный момент исчерпывающим.

«Относительно кредитного соглашения с «Газпромбанком» должны сказать, что задолженность по состоянию на 4 сентября составляет 1,794 млрд долл. Чтобы воспользоваться этими средствами, необходимы государственные гарантии в объеме не менее 500 млн долл. (порядка 4 млрд грн). Что касается обязательств перед «Ощадбанком», то необходимо 6,236 млрд грн для того, чтобы обеспечить облигации, которые, как ожидается, будут выпущены НАКом (и полностью выкуплены «Ощадбанком» – УНИАН)», - подчеркивали представители Минэнергоугля.

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Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде предоставить НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии с целью сбалансирования денежных потоков НАКа посредством пролонгирования сроков пользования кредитными средствами, привлеченными в рамках подписанных кредитных соглашений. По мнению правительства, государственные гарантии являются наиболее приемлемым способом обеспечения обязательств, поскольку «Газпромбанк» в ходе переговоров с «Нафтогазом» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственных гарантий.

В июле 2012 года «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и полных расчетов с «Газпромом» за импортированный в Украину природный газ. На тот момент кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

В частности, «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с российским «Газпромбанком» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года, а ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены с рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и др. Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга до конца 2013 года. Ближайшие долговые платежи должны быть осуществлены 30 сентября и 30 декабря в сумме 1,6 млрд грн каждый.