Цена нефти снижается на фоне сирийских событий и новостей из Ливии

На мировых торгах в пятницу, 20 сентября, цены на нефть снижаются на фоне ослабления опасений по поводу военного удара по Сирии, а также прогнозов восстановления производства в Ливии.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,07% - до 108,68 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,25% и составила 106,12 доллара за баррель, передает Bloomberg.

19 сентября один из руководителей нефтяного министерства Ливии сообщил, что предполагается рост производства нефти до 800 тысяч баррелей в день с нынешних 150 тысяч. Из девяти экспортных терминалов страны в настоящее время к работе вернулись пять.