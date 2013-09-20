Цена нефти снижается на фоне сирийских событий и новостей из Ливии
09:05, 20 сентября 2013Энергетика
0
На мировых торгах в пятницу, 20 сентября, цены на нефть снижаются на фоне ослабления опасений по поводу военного удара по Сирии, а также прогнозов восстановления производства в Ливии.
Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,07% - до 108,68 доллара за баррель.
Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,25% и составила 106,12 доллара за баррель, передает Bloomberg.
19 сентября один из руководителей нефтяного министерства Ливии сообщил, что предполагается рост производства нефти до 800 тысяч баррелей в день с нынешних 150 тысяч. Из девяти экспортных терминалов страны в настоящее время к работе вернулись пять.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter