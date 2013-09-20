В Донецкой области второй день горит шахта «Коммунарская»
09:20, 20 сентября 2013Энергетика
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В г. Ждановка Донецкой области на шахте "Коммунарская" ПАО "Донбасс", где 19 сентября на горизонте 500 м возник пожар, по состоянию на утро 20 сентября продолжается ликвидация загорания.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным пресс-службы, жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена.
На месте происшествия работает отделение Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября в 09:40 из шахты «Коммунарская» было эвакуировано 129 горняков из-за повышения уровня углекислого газа после проведения взрывных работ.
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