Европа нашла альтернативу российскому газу - подписан контракт с Азербайджаном

Азербайджан в четверг подписал контракты о продаже газа европейским покупателям, предложив альтернативный России источник поставок до конца десятилетия.

Москва активизировала свои дипломатические усилия для возвращения богатого нефтью и газом Азербайджана на свою орбиту: президент России Владимир Путин старается восстановить влияние Кремля в бывших советских республиках. Однако его визит в Азербайджан в августе принёс мало результатов, развеяв надежды Москвы то, чтобы бросить вызов доминирующим здесь западным энергетическим гигантам, сообщает Reuters.

Ранее в этом году азербайджанская госкомпания ГНКАР и её партнёры, включая BP и Statoil, выбрали Трансадриатический трубопровод для потенциальных поставок газа в Европу, что стало ударом по стремлению России усилить контроль за транзитными путями.

ГНКАР сообщила в четверг, что покупателями азербайджанского газа со второй фазы освоения каспийского месторождения Шах Дениз-2 станут Shell, Bulgargas, Gas Natural Fenosa, греческая DEPA, немецкая E.ON, французская GDF Suez, итальянские Hera Trading и Enel и швейцарская AXPO.

"Это революционный контракт, поскольку он даёт гарантии поставок в Европу из нового ресурсного региона на десятилетия вперед, на условиях, соответствующих европейским рыночным условиям", - сказал глава E.ON Global Commodities SE Кристофер Дельбрюк, которого цитирует заявление компании.

Он добавил, что контракт E.ON с ГНКАР рассчитан на 25 лет и предусматривает импорт 40 миллиардов кубометров газа.

Европейские импортёры пытаются отыскать альтернативу российскому "Газпрому", чьи контракты привязаны к цене на нефть, что, как правило, делает его продукцию дороже, чем при закупках по спотовым ценам.

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