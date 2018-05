В Ялте обсудят перспективы энергетической безопасности Восточной Европы

Ведущие мировые аналитики и бизнес-эксперты на 10-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) будут обсуждать экономические и энергетические проблемы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникаций YES, Лоуренс Генри («Ларри») Саммерс, всемирно известный экономист, занимавший пост директора Национального экономического совета США в 2009-2010 гг, бывший министр финансов США (1999-2001) президент Гарвардского университета (2001-2006 гг) сегодня примет участие в дискуссии о проблемах и перспективах экономики на 10-ой ежегодной встрече YES. В дискуссионной панели вместе с ним примут участие управляющий директор Международного Валютного фонда в 2007-2011гг. Доминик Стросс-Кан и главный экономический комментатор Financial Times Мартин Вольф.

«Обсуждение вызовов и перспектив энергетической безопасности в восточноевропейском регионе и во всем мире пройдет с участием генерального диреткора ДТЭК Максима Тимченко, вице-президента Shell Ukraine Грэма Тили, экс-директора ЦРУ США Давида Петреуса, бывшего министра энергетики США Билла Ричардсона», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир в эпоху изменений: факторы успеха», организованная Ялтинской европейской стратегией в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, состоится в Ливадийском дворце Ялты с 19 по 22 сентября 2013 года. Свыше 250 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из более 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Украину, Широкую Европу и мир.