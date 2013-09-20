Россия способна навредить своим же энергокомпаниям запретив импорт угля из Украины - эксперт

Как считает генеральный директор ИК Concorde Capital Игорь Мазепа если Россия запретит импорт угля, то навредит этим своим же энергетическим компаниям, которые частично закупают украинский уголь для обеспечения потребностей в топливе предприятий тепловой генерации.

«Это совершенно неразумная инициатива которая ударит в первую очередь по российским же потребителям этого угля. Сложно объяснить кто и с какой целью лоббирует такое решение, но оно приведет к экономическим потерям российских энергетиков», - говорит Игорь Мазепа.

Сегодня правительственная комиссия по ТЭК в России рассмотрит вопрос о возможной остановке импорта угля из Украины. Украинский уголь позволяет российским энергетикам оптимизировать затраты на производство электроэнергии. Уголь из Украины удовлетворяет требования тепловой генерации к калорийности. Калорийность украинских углей достигает 6000 ккал с показателями содержания серы около 1%. В то время как содержание серы, к примеру, в углях шахт Донецкого угольного бассейна Ростовской области в среднем составляет 1,5-3%. Отметим, что ранее энергетики Ростовской уже заявляли о ценовом сговоре на региональном рынке энергетического угля.