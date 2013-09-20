АМКУ оштрафовал «Луганское энергетическое объединение» на 100 млн грн

Луганское областное отделение Антимонопольного комитета Украины 19 сентября оштрафовало компанию "Луганское энергетическое объединение" на 100 млн грн за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного отделения АМКУ, ЛЭО занимает монопольное положение на рынке услуг по выдаче технических условий для присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям, и установило такие условия, которые ни один субъект не смог бы установить при существовании какой-либо конкуренции, альтернативы на этом рынке. За это нарушение и были применены соответствующие штрафные санкции.

Объединение уполномочили выплатить штраф в течение 2 месяцев.

В свою очередь ЛЭО не согласно с претензиями АМКУ и намерено обжаловать штрафные санкции в Хозяйственном суде Луганской области.

«Мы готовим документы для обращения в суд в ближайшее время», - уточнили в ЛЭО.

Также 18 сентября АМКУ оштрафовал ЛЭО на 68 тыс. грн за, то что предприятие неправомерно отключило от энергоснабжения потребителя в пос. Станица Луганская, с нарушением требований правил пользования электрической энергией для населения.

Справка УНИАН. ООО «Луганское энергетическое объединение» (ранее «Луганскоблэнерго»), подконтрольное бизнесмену Константину Григоришину (группа компаний "Энергетический стандарт"), является одной из крупнейших энергопоставляющих компаний Украины. ЛЭО - монополист по снабжению электроэнергией в Луганской области.