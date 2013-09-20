Арбузов: «по Нафтогазу нет никаких проблем»

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заверяет, что по НАК «Нафтогаз Украины» «нет никаких проблем», и «мы однозначно спокойно ожидаем отопительного сезона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

Народный депутат Украины из фракции “Батькивщина” Александра Кужель заявила, что скоро отопительный сезон начинается, а “задолженность перед НАК “Нафтогаз Украина” составляет 17 миллиардов, и они сегодня не принимают расчеты векселями”.

В ответ на это и на обвинения некоторых депутатов в том, что он говорит неправду относительно отсутствия задолженности по социальным выплатам, Арбузов сказал: “Если вы хотели увидеть политический театр, который сейчас состоялся, то это одно. А если хотите получить ответ, то это совсем другое”. “По НАК “Нафтогазу” нет никаких проблем, никто не планирует расчетов векселями. Необходимое количество газа в газохранилища закачивается, и мы однозначно спокойно ожидаем отопительного сезона. Там проблем нет”, - заявил Арбузов.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в середине августа обратилась к местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой о скорейшем погашении задолженности за потребленный газ, накопленной в предыдущие периоды, которая составляет более 17,4 млрд грн.

29 августа «Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве подготовки к отопительному периоду из-за долгов предприятий теплокоммунэнерно.

Согласно сообщению НАК, худшие показатели задолженности за потребленный природный газ имеют: Днепропетровская область (долг - 2,5 млрд грн); Донецкая область (долг - 2,7 млрд грн); Харьковская область (долг - 2,2 млрд грн); город Киев (долг - 2,2 млрд грн).

Также в сообщении отмечается, что согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, предельный объем природного газа для теплогенерирующих предприятий и ТЭЦ на производство тепловой энергии для нужд населения составляет 6,3 млрд куб. м. Однако в течение 7 месяцев 2013 г. предприятия ТКЭ фактически потребили 4,7 млрд куб. м природного газа.

“Если предприятия теплоэнергетики не будут соблюдать прогнозный баланс и не снизят потребление природного газа, то имеющиеся ресурсы газа будут исчерпаны уже в ноябре 2013 г. Это ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона 2013-2014 гг.”, - говорится в сообщении.

Кабинет министров поручил «Нафтогазу Украины» обеспечить немедленное ограничение поставок газа до технологического минимума предприятиям, которые производят тепловую энергию, при условии неполных расчетов.

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