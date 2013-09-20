Облсовет Ивано-Франковска согласовал новое соглашение с Chevron

Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка "Олесская", между государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и обществом с ограниченной ответственностью "Недра Олесская".

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 62 депутата из 81 присутствовавших на сессии. Против проголосовал один депутат, воздержалось – 11.

Сессия поручила председателю областного совета Василию Скрыпничуку и председателю облгосадминистрации Михаилу Вышиванюку определить и предложить представителей от области в состав постоянной действующей межведомственной комиссии по организации заключения соглашений о распределении углеводородов.

Облгосадминистрации поручено разработать с соответствующими центральными органами исполнительной власти проект договора между Кабинетом министров Украины и Ивано-Франковским областным советом относительно передачи 10 процентов процентной доли государства в прибыльных углеводородах, добытых на территории области, в распоряжение областного совета или уполномоченной им организации (компании) и образовать рабочую группу по мониторингу реализации Соглашения о распределении углеводородов.

Одним из пунктов Соглашения утверждено: «предоставить результаты экологической экспертизы депутатам и обеспечить сохранность памятников истории и культурного достояния.

Также депутаты обратились в Верховную Раду Украины от Ивано-Франковской области относительно поддержки внесения соответствующих изменений в пункт 55 статьи 29 Бюджетного кодекса Украины.

Пункт 1 решения сессии о согласовании проекта Соглашения вступает в силу после выполнения соответствующих пунктов, которые есть в решении сессии.

На сегодняшнем заседании присутствовали народные депутаты Украины, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, ответственные работники Кабинета министров Украины, Герой Украины Юрий Шухевич, который в своем выступлении призвал депутатов проголосовать «за» соглашение.

Не принимала участие в сессии фракция ВО «Свобода» (18 депутатов).

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о распределении продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 миллиардов гривен инвестиций и 25 млрд гривен - на этапе промышленной разработки.

Кабинет министров Украины передал проект соглашений о распределении продукции (СРП) относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

20 августа Ивано-Франковский областной совет из-за ряда экологических, экономических и правовых предостережений не смог принять решения о согласовании проекта по геологическому изучению, пилотной и промышленной разработке сланцевого газа на территории области. И депутаты поручили председателю облсовета обратиться к правительству с предложением внести изменения в Соглашение.

Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение усилить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую совместно будут осуществлять компании Chevron и «Недра Олесская».