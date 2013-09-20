Кабмин разрабатывает дифференцированные тарифы на газ для населения

Правительство Украины разрабатывает программу введения в течение 3-5 лет дифференцированных тарифов на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Юрий Бойко, выступая на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

“У нас есть такая программа. Конечно, это не произойдет быстро. Это будет проходить в течение 3-5 лет. Но мы уже разработали график, по которому самые бедные будут платить меньше за тысячу кубометров, а богатые будут платить больше”, - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что правительство должно поддерживать наиболее бедных потребителей газа.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович считает неприемлемым повышение цен на газ для населения. "Никогда, пока я буду у власти, мы этим путем не будем идти", - заявил он.