Кабмин намерен поддержать наиболее бедных потребителей газа

Правительство Украины разрабатывает программу введения в течение 3-5 лет дифференцированных тарифов на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Юрий Бойко, выступая на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

“У нас есть такая программа. Конечно, это не произойдет быстро. Это будет проходить в течение 3-5 лет. Но мы уже разработали график, по которому самые бедные будут платить меньше за тысячу кубометров, а богатые будут платить больше”, - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что правительство должно поддерживать наиболее бедных потребителей газа.

Как сообщал УНИАН, на повышении цены на газ для населения настаивает Международный валютный фонд. Украина на такой шаг не идет, что стало главным препятствием на пути возобновления сотрудничества с финансовой организацией.

Президент Украины Виктор Янукович считает неприемлемым это условие МВФ.

«Никогда, пока я буду у власти, мы этим путем (повышения цены на газ – УНИАН) не будем идти», – заявил он.