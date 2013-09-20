Украина ждет от компаний предложений по строительству LNG-терминала

Украина надеется в ближайшее время получить коммерческие предложения по строительству на Черном море терминала по приемке сжиженного газа - LNG-терминала, который, как ожидается, должен начать работу в течение 12 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе 10-й ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

«Мы закончили технические переговоры и подписали необходимые соглашения… Ждем предложений от компаний, которые этот терминал в ближайшие 12 месяцев сделают», - сказал Бойко.

По его словам, вопрос диверсификации поставок газа в Украину, а также диверсификации источников энергии в целом был и остается приоритетом в работе правительства.

«Мы увеличили собственную добычу газа приблизительно на 1 миллиард кубометров. Мы уже вот-вот подпишем соглашения с Chevron и Exxon для того, чтобы они добывали газ на шельфе Черного моря. Мы в 4 раза увеличили объем производства энергии из возобновляемых источников», - подчеркнул Бойко.

При этом он отметил, что если Украина продолжит работать в таком же темпе, то уже в скором времени энергия из возобновляемых источников по объему производства сравняется с энергией, производимой двумя энергоблоками атомных станций. «Представьте себе, два ядерных блока будут заменены возобновляемыми источниками», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал)

Позднее Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.) Выполнение предпроектных и изыскательских работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.