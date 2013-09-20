Украина движется по правильному пути, диверсифицируя поставки энергоносителей – экс-министр энергетики США

Украина движется по правильному пути в энергетической сфере и ведет правильную политику, диверсифицируя поставки энергоносителей посредством строительства LNG-терминала, развития возобновляемых источников энергии и разработки сланцевого газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе 10-й ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил экс-министр энергетики США и бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон.

«Энергосбережение, новые технологии добычи газа и разработка возобновляемых источников энергии – путь к энергетической независимости для любой страны, – подчеркнул Ричардсон. – Украина движется в правильном направлении, диверсифицируя поставки энергоносителей. Разработки сланцевого газа, политика в сфере энергосбережения, строительство LNG-терминала в Одессе для сжиженного газа – все это позволит Украине получить выбор, получить реальную возможность для достижения энергонезависимости в ближайшем будущем».

По мнению Ричардсона, международный энергетический ландшафт в последнее десятилетие существенно оживился благодаря так называемой «сланцевой революции» и распространению новых технологий добычи и транспортировки газа.

По словам экс-чиновника, разработка новых месторождений нефти и сланцевого газа уже позволила США создать порядка 2,5 млн новых рабочих мест, а к 2020 году США планируют стать энергетически самодостаточной страной.

Это мнение поддержал принимавший участие в дискуссии вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко. «До недавнего времени мы говорили, что происходит техническая революция в производстве сланцевого газа, техническая революция в производстве альтернативных видов энергетики. Сегодня меняется состояние энергорынка. В следующем десятилетии, по моему мнению, новые источники энергии, которые развиваются все лучше и лучше, создадут нормальную конкуренцию с традиционными энергоресурсами», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, в Ялте проходит юбилейная – 10-я встреча «Ялтинская европейская стратегия» (YES), цель которой – содействовать развитию Украины и поддержать ее евроинтеграционные стремления. В работе саммита, кроме украинских политиков, президентов и парламентариев, принимают участие Билл Клинтон, Тони Блэр, Александр Квасневский, Доминик Стросс-Кан и другие известные политики и экономисты.

Нынешнюю встречу открыл Президент Украины Виктор Янукович.