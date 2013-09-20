Бойко: Руководство "Укрнафты" могут сменить, если компания не увеличит добычу газа

Правительство Украины может сменить руководство крупнейшей в стране нефтедобывающей компании "Укрнафта", если оно не обеспечит увеличение добычи газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко в ходе 10-й ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«У нас достаточно амбициозные планы увеличить производство газа этой компанией. Я сказал руководителю компании: если Вы не увеличите производство, то мы вскоре сменим все руководство компании, потому что у вас есть все возможности для увеличения производства... Если вы работаете в руководстве «Укрнафты», то берегитесь», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-июне 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,6 раза - до 515,269 млн грн с 1 млрд 358,609 млн грн.

В 2012 году «Укрнафта» сократила производство сжиженного газа, фракции легкой (стабильный газовый бензин) и деэтанпропанбутанизированного конденсата по сравнению с 2011 годом на 6,4% – до 296,5 тыс. тонн с 316,8 тыс. тонн.

По информации Государственной службы статистики, добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м, газового конденсата – выросла на 13,9%, до 1 024 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

По итогам 2012 года «Укрнафта» сократила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 3,8% – до 1,428 млрд грн.