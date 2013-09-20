ДТЭК планирует довести добычу газа до 1 млрд куб. м

Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК намерен до конца текущего года довести добычу газа на мощностях компании «Нефтегаздобыча» до 500 млн куб. м, а в 2014 году – до 1 млрд куб. м.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, выступая на энергетической панели 10-й ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Мы намерены инвестировать в бурение новых скважин, развитие добычи. Ранее прогнозировалось, что «Нефтегаздобыча» в этом году сможет добыть только 350 млн куб. м газа. Мы доведем этот показатель до 500 млн куб. м к концу года и удвоим в следующем году», - заявил руководитель ДТЭК.

В ходе дискуссии Тимченко напомнил, что в советское время Украина добывала до 70 млрд куб. м газа, затем добыча была переориентирована в Сибирь. По его словам, Украина имеет потенциал довести собственную добычу до 40-45 млрд куб. м вместо нынешних 21 млрд куб. м, если увеличить долю частных компаний в этой отрасли. «Для повышения эффективности добычи газа необходимо три условия. Первое – это люди, в отрасли есть дефицит профессионалов. Второе – это технологии. И третье – это среда, прежде всего регуляторные нормы, инвестиционный климат, равные конкурентные условия. Создав такую среду, можно привлечь и украинских, и иностранных инвесторов и нарастить добычу», - сказал гендиректор ДТЭК.

При этом Тимченко подчеркнул, что сегодня наблюдаются несколько европейских трендов, используя которые, Украина может снизить цены на газ. «Во-первых, в Европе активно обсуждают отделение цен на газ от цен на нефть. Во-вторых, европейцы переходят с долгосрочных контрактов на спотовые – около 50% газовых договоров в Великобритании и ЕС заключается на спотовом рынке. В-третьих, набирают обороты новые технологии, в частности, сжиженный газ, а поставки часто происходят по схеме замещения», - сказал он, отметив, что надо не ставить Украину в условия выбора между Европой и Россией, а работать в рыночных условиях - условиях прозрачности, стабильности регуляторной среды.

Как сообщал УНИАН, в Ялте проходит юбилейная – 10-я встреча «Ялтинская европейская стратегия» (YES), цель которой – содействовать развитию Украины и поддержать ее евроинтеграционные стремления. В работе саммита, кроме украинских политиков, президентов и парламентариев, принимают участие Билл Клинтон, Тони Блэр, Александр Квасьневский, Доминик Стросс-Кан и другие известные политики и экономисты.

Нынешнюю встречу открыл Президент Украины Виктор Янукович.

Одной из тем обсуждения стала диверсификация поставок энергоресурсов в Украину.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.