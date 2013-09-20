В Украине необходимо повысить ренту на добычу газа - экс-президент Украины

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает необходимым повысить ренту на добычу газа, обратив внимание, что в Украине самая низкая рентная плата за ресурсы.

Об этом Кучма заявил, выступая на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES), открывшейся 20 сентября в Ялте.

При этом экс-президент отметил, что добыча полезных ископаемых в Украине находится в теневом секторе.

«Почему за скважину борются все? Да потому, что кран открыл - и доллары капают прямо в карманы. Не в бюджет, а прямо в карманы», - отметил Кучма.

В связи с этим он призвал правительство навести порядок в этой сфере, что позволит значительно повысить отчисления в государственный бюджет.

«Надо из этого кармана (деньги — УНИАН) изъять и отдать туда, куда надо. В том числе и на высокие технологии в промышленности», - уточнил экс-президент.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года Верховная Рада Украины привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно закону, рентная плата за природный газ, в том числе нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.

В конце 2012 года Министерство экономики Украины снизило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ, добываемый в Украине, за сентябрь 2012 года на 0,15% по сравнению с установленным для августа 2012 г. – до 2,3608 с 2,3643.

Ранее экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин заявлял, что развитие украинской экономики тормозится заниженной рентной платой, отметив, что в общей стоимости национального богатства государства природный капитал составляет около 54%, а фактическая рента за его использование в составе доходной части государственного бюджета колеблется в пределах 15%.

Объем собственной добычи газа в январе-августе т.г. в Украине составил 13,6 млрд кубометров.