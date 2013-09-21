Украина готова "заморозить" две ветки ГТС – Азаров

Если объем транзита газа из России в страны Европейского Союза не увеличится, то целесообразно поднять вопрос о замораживании двух веток украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Он отметил, что Украина готова "заморозить" две ветки своей газотранспортной системы (ГТС), если такое решение будет согласовано со странами Евросоюза.

"Наша ГТС ориентирована на прокачку 150 млрд кубометров газа и, если провести модернизацию, мы сможем прокачивать и 200 млрд. кубометров. Но только если в этом существует потребность. К сожалению, за последний год объем прокачки упал в два раз. И сегодня мы используем свою ГТС где-то на 60% ее мощности", - отметил он.

Глава правительства посетовал, что это приводит к определенным затратам, учитывая, что страны Европейского союза заинтересованы сегодня в диверсификации поставок газа, что снижает использование мощностей украинской ГТС. "А почему только Украина должна нести затраты? Может, законсервировать две нитки этого газопровода? Нам 50 млрд кубометров газа хватит", - заявил он.

По мнению Азарова, Украине и ЕС необходимо совместно принять такое решение: "Давайте вместе принимать такое решение. Не может Украина одна нести такие колоссальные затраты".

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