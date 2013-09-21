Глазьев считает, что Азаров предупредил Европу о демонтаже украинской ГТС

Заявлением о возможной "заморозке" двух веток украинской газотранспортной системы из-за снижения объемов прокачки газа, премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил Европу, что ГТС Украины будет, по сути, демонтироваться.

Об этом в комментарии УНИАН заявил советник президента РФ Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

"Сетование Николая Яновича Азарова я воспринял как глубокое разочарование решением, которое Украина приняла, войдя в европейское энергетическое сообщество. Он, по сути, объяснил, что Украина ничего от этого не приобрела, а потеряла 40% транзита, столкнулась с тем, что РФ стала строить обходные пути по газопроводам", - заявил он.

По словам Глазьева, это говорит о том, что глава украинского правительства понимает: нужных объемов газа не будет: "Они все уйдут по Северному и Южному потоку".

"Николай Азаров, как я понял, просто предупредил Европу, что ГТС Украины тоже будет сокращаться и, по сути, демонтироваться. Потому что поддерживать полупустую трубу - дело очень дорогостоящее", - подытожил он.

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