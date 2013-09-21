Азаров призвал Россию и ЕС определиться с судьбой украинской ГТС

Премьер-министр Украины Николай Азаров призвал Российскую Федерацию, как импортера природного газа, и Европейский Союз, как потребителя, наконец, определиться с объемами газа, которые будут транспортироваться украинской газотранспортной системой.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Николай Азаров во время X Международной конференции YES в Ялте, сообщает Правительственный портал.

Глава Правительства отметил, что в последнее время значительно уменьшилась прокачка углеводородов в Европу нашим трубопроводным транспортом. По его словам, отечественная ГТС работает на 60% своей мощности. При этом Николай Азаров отметил, что поддержание ее функционирования является достаточно затратным для Украины.

«Я спрашиваю у представителей Еврокомиссии: почему Украина должна нести такие колоссальные затраты? Может нам принять решение и законсервировать две нитки газопровода. Оставить 50 млрд. кубометров - нам этого вполне достаточно. Давайте вместе принимать решения на перспективу. Если эта система нужна Европе и России - давайте так и скажем. Если не нужна - давайте также примем соответствующее решение. Не может Украина сама нести такие огромные затраты», - заявил Премьер-министр Украины.

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