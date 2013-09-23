На мировых торгах в понедельник, 23 сентября, цены на нефть незначительно изменились на фоне статданных из Китая и новостей по Сирии.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,02% - до 109,2 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI не изменилась и составила 104,75 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По предварительной оценке HSBC, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая увеличился в сентябре до 51,2 пункта с 50,1 пункта в августе. Аналитики прогнозировали рост до 50,9 пункта.

В то же время рынки продолжают следить за развитием ситуации вокруг Сирии. 22 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Джоном Керри ход реализации договоренности о международном контроле сирийского химоружия.

Как полагают аналитики, в краткосрочной перспективе на рынке нефти не ожидается значительных изменений на фоне того, что ситуация вокруг Сирии приближается к разрешению.