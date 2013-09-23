Украине дешевле купить российский газ в Германии, чем напрямую в России

Москва. Для Украины покупка российского газа в Германии обойдется дешевле на 70 долл. за тыс. кубометров, чем напрямую в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

«При цене нефти 115-120 долл. за баррель, цена на газ примерно 530 долл. за тыс. кубометров. С учетом Харьковских соглашений мы получаем 430 долл. за тыс. куб. м. Германия, которая закупает тот же российский газ, почему-то предлагает нам его по 360 и по 370 долл. Для нас выигрыш в 70 долл. на 1 тыс. куб. м при нашем объеме потребления очень серьезный», - сказал Азаров. Он пояснил, что цена газа для Украины складывается на основании формулы, и она зависит от цены нефти на рынке.

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Азаров отметил, что именно из-за такого положения на рынке Украина перенастроила свою ГТС, чтобы качать газ в обратном направлении из Европы.

«Это очень сложная задача и мы ею занимались два года», - сказал он и добавил, что пока объемы закупки в Европе недостаточные, но в перспективе Украина выйдет на те мощности, о которых договаривалась.

Азаров напомнил, что «Газпром» был вынужден пересмотреть в сторону понижения цену на газ для очень многих покупателей в Европе – на 10-15%.

«Например, Турция покупает газ на 100 долл. (дешевле) за тыс. кубометров, чем мы. Почему? Она находится дальше. Германия покупает дешевле, хотя находится на 1,5 тыс. км дальше», - сказал он.

Азаров считает, что рыночную логику «Газпрома» «очень трудно понять», и этот фактор является осложняющим в украинско-российских отношениях.

«Он уже начинает влиять не только на промышленном уровне и уровне правительств, но и на бытовом уровне. Это самое неприятное», - сказал Азаров.

При этом он заверил, что украинцы и руководство Украины настроены по отношению к России очень дружественно и готовы развивать сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, ранее в интервью российскому телеканалу «Россия 24» премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что из-за высокой цены на российский газ Украина будет вынуждена практически отказаться от его закупок.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Ранее правительство высказывало идею заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

На данный момент реверс газа осуществляется через Польшу, Венгрию. Вопрос привлечения возможностей Словакии находится в процессе обсуждения. Также ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м, включая 18 млрд кубов от российского газового монополиста компании "Газпром", от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.