"Южный поток" не вошел в список приоритетных проектов ЕС

Газопроводный проект Nabucco West, не выбранный для доставки азербайджанского газа в Европу, остается в списке проектов с правом на финансирование со стороны Евросоюза, сообщили европейские дипломаты.

В октябре Еврокомиссия должна опубликовать окончательный список проектов, считающихся важными для нескольких государств ЕС, которые должны быть утверждены в первую очередь и претендуют на получение средств из общеевропейского бюджета, передает Reuters.

Хотя официальные лица отказались огласить список до его публикации, несколько дипломатов сообщили на условиях анонимности, что в перечень входят проекты Nabucco West и Трансадриатический газопровод (TAP), который консорциум, разрабатывающий азербайджанское газовое месторождение Шах-Дениз, выбрал для поставки газа в Европу.

Чиновники Еврокомиссии неоднократно утверждали, что проект Nabucco West не мертв и может быть реализован в случае увеличения поставок каспийского газа.

В список ЕС, включающий около 200 проектов, также входит строительство энергосистемы в странах Балтии для преодоления их зависимости от российских энергоносителей и технико-экономическое обоснование строительства газопровода между Кипром и Критом с его продолжением до Греции или Италии.

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В список не вошел российский проект Южный поток, предполагающий строительство газопровода по дну Черного моря через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению на северо-восток Италии. Он не отвечает критериям приоритетного проекта, сказал журналистам еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.

"Южный поток - это дополнительный маршрут, но он не дает нам доступ к новым источникам энергоносителей и не повышает конкурентоспособность энергетического рынка Евросоюза. Мы не имеем ничего против Южного потока, но не считаем его приоритетом для ЕС", - сообщил Эттингер после прошедшего в Вильнюсе совещания министров энергетики ЕС.