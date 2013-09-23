Ответственным за разработку баланса природного газа Украины назначен Франчук

Министерство энергетики и угольной промышленности назначило ответственным за разработку баланса поступления и распределения природного газа в Украине первого заместителя главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Валентина Франчука.

Соответствующее решение закреплено приказом министерства от 30 августа 2013 года, опубликованным в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, Франчук также является ответственным за формирование и корректировку планового распределения объемов поставки газа потребителям «Нафтогаза».

Как ранее сообщал УНИАН, в конце апреля текущего года Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

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