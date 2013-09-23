Беларусь может наделить "Роснефть" правом монопольного поставщика

Белоруссия обсуждает с ОАО "НК "Роснефть" различные варианты сотрудничества, включая наделение этой компании с 2014 года функцией эксклюзивного поставщика нефти в республику, сообщает ПРАЙМ на источник в белорусских органах госуправления.

"На данном этапе обсуждаются рабочие версии. По одной из них предполагается, что российская компания в следующем году будет поставлять половину всего объема импортируемой нефти из России в Белоруссию. Оставшуюся половину будут закупать белорусские нефтеперерабатывающие заводы самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такая пропорция закупок для давальческой и самостоятельной переработки является для белорусских НПЗ наиболее эффективной, и в целом эта схема привлекательна для белорусской стороны.

Другой вариант, который обсуждается в настоящий момент, - это наделение "Роснефти" статусом эксклюзивного поставщика, сказал источник "Прайма". "Единственное, что вызывает определенные вопросы, - монопольный поставщик. Если поставщиков несколько, проще договариваться по ценам и другим вопросам. Тем не менее, если все условия оговорить при подписании контракта, подобных опасений можно избежать", - отметил собеседник.

Пресс-служба концерна "Белнефтехим" по итогам состоявшихся 16 сентября переговоров президента "Роснефти" Игоря Сечина и председателя концерна Игоря Жилина сообщила, что "Белнефтехим" и "Роснефть" договорились о поставках нефти на белорусские НПЗ до конца 2013 года, а также в 2014 году. Стороны сформировали рабочие группы, призванные способствовать реализации достигнутых договоренностей.

В мае Сечин говорил, что "Роснефть" поставляет примерно половину нефти, перерабатываемой на белорусских заводах.