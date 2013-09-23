Срок подписания соглашения с Chevron продлен до 24 ноября

Кабинет министров Украины продлил срок подписания Соглашения о разделе продукции (СРП) с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области) до 24 ноября 2013 года.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина от 28 августа 2013 года.

«Согласиться с предложениями Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции и компании "Шеврон Юкрейн Б.В." (Нидерланды) - дочерней компании "Шеврон Корпорейшн" (США) о продлении до 24 ноября 2013 срока заключения соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Олесского участка», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее распоряжением от 12 июня 2013 года Кабмин продлил срок подписания соглашения о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади до 24 августа 2013 года.

В апреле министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков заявил, что СРП с компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии положительного решения областных советов.

20 сентября текущего года Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади "Олесская", между государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и ООО "Недра Олесская".

Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение повысить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую совместно будут осуществлять компании Chevron и «Недра Олесская».

Ранее, 20 августа т.г., Ивано-Франковский областной совет из-за ряда экологических, экономических и правовых предостережений не смог принять решения о согласовании проекта по геологическому изучению, пилотной и промышленной разработке сланцевого газа на территории области. Депутаты поручили председателю облсовета обратиться к правительству с предложением внести изменения в СРП.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о распределении продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.

Кабинет министров Украины передал проект соглашений о разделе продукции относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

Читайте также:

Кабмин передаст проект СРП на Олесской площади Львовскому и Ивано-Франковскому облсоветам

Азаров надеется, что Украина вместе с Chevron увеличит добычу сланцевого газа