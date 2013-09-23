Кабмин одобрил размещение облигаций «Нафтогаза» на 4,8 млрд грн

Кабинет министров одобрил закрытое размещение облигаций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 4,8 млрд грн для погашения долгов по кредитным договорам.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением от 21 августа текущего года.

Согласно документу, срок обращения облигаций — до трех лет, под 10% годовых.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины намерена разрешить предоставление государственных гарантий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.