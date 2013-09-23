Реализация нефтепродуктов и газа через АЗС Украины выросла на 2,5%

В Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7747 единиц, в августе 2013 года в денежном выражении увеличилась на 2,5% – до 7,351 млрд грн против 7,173 млрд грн в июле 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

В августе через сеть АЗС было продано 312,1 тыс. тонн бензина, что на 3,1% меньше, чем в августе 2012 года; 188,9 тыс. тонн дизельного топлива, что на 12,8% больше, чем в августе прошлого года; 43,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 19,5% больше); 11,1 тыс. тонн сжатого газа (на 15% меньше).

В объеме реализованного бензина 54% приходилось на продажу моторного бензина марки А-95, 45,5% - марки А-92, 1% - марки А-80, 0,5% - марки А-98.

На 1 сентября т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 127,3 тыс. тонн моторного бензина, 68,7 тыс. тонн дизельного топлива, 7,9 тыс. тонн сжиженного газа и 0,1 тыс. тонн сжатого газа.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозировали повышение цены на бензин в Украине в сентябре-октябре 2013 года на 20-30 копеек за литр из-за существенного снижения объемов поставок топлива вследствие внеплановой остановки в начале августа крупнейшего поставщика нефтепродуктов — Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь).