Казахстан закупит у России и Китая более 4 млрд кубометров газа на отопительный сезон

Казахстан закупит у "Газпрома" порядка 3 миллиардов кубометров газа для снабжения южных регионов страны в отопительный период 2013-2014 годов, еще чуть более миллиарда кубов планируется получить из Китая, сообщил министр нефти и газа республики Узакбай Карабалин на заседании правительства во вторник, 24 сентября.

"На сегодня договоренности с "Газпромом" по обмену и поставке газа на юг Казахстана в принципе достигнуты, они будут подписываться в четвертом квартале. По договоренности 3 миллиарда кубов газа будет поставлено, еще 1 миллиард 130 миллионов - по системе Туркменистан-Узбекистан-Китай. Таким образом, объем заимствований у китайской стороны будет порядка миллиарда (кубометров)", - сказал Карабалин, передает РИА "Новости".

По словам министра, на газопроводных системах республики в настоящее время идут плановые работы по подготовке к зиме, общее состояние магистральных газопроводов, газораспределительных сетей и других технических сооружений удовлетворительное.

"Информации о цене по договору с китайской стороной мы еще не имеем", - добавил в свою очередь аким Алма-Аты Ахметжан Есимов.

Карабалин со своей стороны заверил, что 30 сентября ожидается заседание межведомственной комиссии, где одним из вопросов станет ценообразование на газ. "После обсуждения и принятия решения мы сможем дать ответ (по цене)", - пообещал он.

Как сообщал УНИАН, Украина активизировала диверсифика́цию поставок газа из-за дороговизны российского топлива. Закупки газа в странах Евросоюза начались с ноября 2012 года, в частности, в Германии. По словам премьер-министра Николая Азарова, для Украины покупка российского газа в Германии обойдется дешевле на 70 долл. за тыс. кубометров, чем напрямую в России.

«При цене нефти 115-120 долл. за баррель, цена на газ примерно 530 долл. за тыс. кубометров. С учетом Харьковских соглашений мы получаем 430 долл. за тыс. куб. м. Германия, которая закупает тот же российский газ, почему-то предлагает нам его по 360 и по 370 долл. Для нас выигрыш в 70 долл. на 1 тыс. куб. м при нашем объеме потребления очень серьезный», - сказал Азаров. Он пояснил, что цена газа для Украины складывается на основании формулы, и она зависит от цены нефти на рынке.

Азаров считает, что рыночную логику «Газпрома» «очень трудно понять», и этот фактор является осложняющим в украинско-российских отношениях.

«Он уже начинает влиять не только на промышленном уровне и уровне правительств, но и на бытовом уровне. Это самое неприятное», - сказал Азаров.