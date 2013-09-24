Компания Regal Petroleum сократила прибыль в 3 раза

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum с активами в Украине в первом полугодии 2013 года сократила чистую прибыль до 2,052 млн долл. с 6,747 млн долл. за аналогичный период 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка компании за отчетный период также сократилась до 19,651 млн долл. с 22,033 млн долл. в январе-июне 2012 года.

Операционная прибыль Regal Petroleum за первые шесть месяцев 2013 года сократилась до 4,696 млн долл. с 8,760 млн долл. за аналогичный период прошлого года.

В отчете сообщается, что средняя цена реализации 1000 кубометров газа в Украине сократилась в первом полугодии 2013 года до 419 долл. США с 422 долл. в первом полугодии 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

В ноябре 2012 года компания начала коммерческую добычу газа на новой скважине Свиридовского газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.). Кроме того, в ноябре в компании сообщали и о бурении второй скважины MEX-105 на Мехедовско-Голотовщинском месторождении (Полтавская обл.) до глубины 4 650 м.

Акции Regal Petroleum торгуются на Лондонской фондовой биржи, а ее контрольный пакет принадлежит компании Energees Management украинского бизнесмена Вадима Новинского.