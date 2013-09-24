СЛОВАКИЯ НЕ ОТКРОЕТ РЕВЕРС ГАЗА ДЛЯ УКРАИНЫ БЕЗ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ С "ГАЗПРОМОМ"

Словакия не откроет реверсный поток газа в Украину, не имея предварительных договоренностей с поставщиком газа – российским монополистом «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински.

«Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ», - сказал Томбински.

При этом он отметил, что согласовать реверс необходимо со всеми участниками процесса. «Со стороны этого (вопроса о реверсе - УНИАН) есть Россия и Словакия («Газпром» и словацкий оператор - УНИАН). Необходимо это с ними согласовать», - подчеркнул глава Представительства.

Каак сообщал УНИАН, Европейская Комиссия до сентября планировала дать юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа. Украина может получать через Словакию от 10 млрд кубометров газа в год, что обеспечит ее полную независимость от "Газпрома".

“То есть мы не говорим о том, что мы этот объем и будем покупать. Мы говорим о том, что наша страна получит достаточные мощности для диверсификации поставок природного газа в Украину и по справедливой цене. Не более того. Мы никого не хотим обижать, мы хотим достичь тех договоренностей, которые существуют по международным стандартам, и все”, - сказал министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий.

Тестовый режим обмена данными между Украиной и Словакией, который начался 15 мая, было решено продлить и поддерживать постоянно с тем, чтобы реверсные поставки можно было бы быстро запустить после решения юридических вопросов.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

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