Словакия не откроет реверс газа для Украины без договоренностей с "Газпромом"

Словакия не откроет реверсный поток газа в Украину, не имея предварительных договоренностей о таком реверсе с поставщиком газа – российским монополистом «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински.

«Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ», - сказал Томбински.

При этом он отметил, что согласовать реверс необходимо со всеми участниками процесса. «Со стороны этого (вопроса о реверсе - УНИАН) есть Россия и Словакия («Газпром» и словацкий оператор - УНИАН). Необходимо это с ними согласовать», - подчеркнул глава Представительства.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия должна была дать юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа до конца сентября. Ранее директор секретариата Энергетического сообщества Янеш Копач отмечал, что поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут начаться уже до конца текущего года, однако этот вопрос непосредственно зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.

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