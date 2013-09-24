Временное действие норм свободной торговли с ЕС не учитывает вопросы энергетики - источник

В состав 10% условий свободной торговли с Евросоюзом, которые не будут временно применяться после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вошли вопросы энергетического блока и интеллектуальной собственности.

Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с результатами решения Еврокомиссии о временном применении 90% Соглашения о ЗСТ.

«10% - это разделы энергетика и IPR, то есть интеллектуальной собственности. Все остальные разделы Соглашения о свободной торговле будут применяться временно после подписания. Это и налогообложение, и вопросы, касающиеся регуляторной сферы, технические барьеры, тарифные позиции. Все это будет применяться после подписания Соглашения», - сообщил УНИАН источник.

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Также источник отметил, что вступление в силу временного действия норм ЗСТ может начаться согласно действующим процедурам не ранее марта, в случае подписания Соглашения об ассоциации в ноябре.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября представители стран-членов Европейского Союза приняли решение по поводу процедуры временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной, в соответствии с которым, большая часть соглашения сможет временно применяться сразу с момента подписания.